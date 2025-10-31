Стартира акция „Зима“

Днес е последният ден, в който шофьорите могат да подготвят автомобилите си за зимния сезон, преди началото на традиционната акция „Зима“. Кампанията започва на 1 ноември и ще се проведе в цялата страна, като основната ѝ цел е повишаване на безопасността на пътя през студените месеци както за водачите, така и за пешеходците.

Акцията ще продължи до края на ноември и е разделена на три тематични етапа – проверка на техническата изправност на превозните средства, насърчаване на толерантността между участниците в движението и контрол върху използването на изправни и оборудвани автомобили.

След 15 ноември всички моторни превозни средства трябва да бъдат снабдени със зимни гуми или с такива, чийто протектор е не по-малък от 4 милиметра.