Времето в Пловдив на 3 ноември 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 3 мин. и залязва в 17 ч. и 17 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 14 мин. Атмосферното налягане ще се понижава, но ще остане по-високо от средното за месеца.

Сутринта на много места в низината ще бъде мъгливо. Минималните температури ще са между 6° и 10° С.

В понделник преди обяд ще преобладава слънчево време. След обяд от запад ще започне увеличение на облачността и през нощта срещу вторник ще има и валежи от дъжд. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 13° и 16° С.

Снимка/ Plamen Denchev: „Охлювите в двора на църквата „Света Марина“ в Пловдив излязоха, може би предсказват дъжд…„