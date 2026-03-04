„Тримата мускетари“ пристигат в Пловдив

Театралната адаптация завладява публиката със зрелищни бойни сцени, впечатляваща адаптация и актьорски състав

Сцената на Дом на културата „Борис Христов“ ще се превърне в арена на чест, приятелство и безстрашие на 10 март 2026 от 19:00 часа. Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен гостува в Пловдив със спектакъла „Тримата мускетари“ по Александър Дюма – мащабна, динамична и въздействаща театрална адаптация на една от най-обичаните класики в световната литература.

Историята проследява пътя на младия Д’Артанян, който мечтае да стане герой, присъединявайки се към мускетарите на крал Луи XIII. Но зад блясъка на кралския двор се крият интриги, борби за власт и предателства. В тази опасна и напрегната среда Д’Артанян обединява сили с Атос, Портос и Арамис, за да се изправи срещу кардинал Ришельо и коварната Милейди де Уинтър. Постепенно младият герой осъзнава, че истинската смелост не се измерва само с шпагата, а приятелството и любовта имат много по-дълбока стойност.

Спектакълът предлага зрелищни бойни сцени, впечатляваща сценография и съвременно звучене, което прави класическата история актуална и днес – във време, което отново търси своите герои.

В ролите ще видим Димитър Баненкин, Мая Бежанска), Нено Койнарски, Димитрия Милушева, Борислав Вълов – Ей Бо, Антония Гюруди, Калин Пачеръзки, Росен Караджов, Веселин Бърборков, Светлин Иванов, Нелли Таукчи, Петър Андреев, Валентин Ченков, Силвия Донева, Ванеса Пеянкова, Ерато Николова и Стефан Мараджиев.

Драматургичната адаптация е дело на Христо Раянов, а режисьор на постановката е Ивайло Ненов. Сценографията е поверена на Ванина Цандева, музиката е на Димитър Косев и Васил Маринов, а хореографията и сценичният бой са дело на Александър Манджуков.

На 10 март Пловдив ще стане свидетел на една история за вярност, чест и безусловна отдаденост – защото „Един за всички, всички за един“ продължава да звучи актуално и днес.

Билети могат да бъдат закупени на касата на Дом на културата „Борис Христов“, както и в мрежата на kupibileti.bg – https://www.kupibileti.bg/bg/about-event/1841, Грабо –https://grabo.bg/0rhkz и Eventim, включително в Билетен център Пловдив.

Проектът се реализира с подкрепата на Министерството на културата.