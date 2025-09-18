Театралният спектакъл „Паноптикум“ гостува в Пловдив

Спектакълът „Паноптикум или паметта на предметите“ ще бъде представен в Държавен куклен театър – Пловдив на 21 септември (неделя) от 19:00 часа. Това е специално имерсивно театрално преживяване за само 30 зрители, което се случва еднократно в пространството на театъра.

Зрителите ще поемат на театрално пътешествие из къщата на Л. и историите на необичайните предмети, които съхраняват спомените ѝ.

Зад всеки ъгъл в тази къща-музей дебне нещо неочаквано: противоречиви гласове от миналото; поглед на нарисувано всевиждащо око; глух телефон, купен от битпазара в Мадрид; полузабравена мелодия; служителите на фирма за изпразване на къщи. Паметта се превръща в опасна територия, в която съдбата на предметите зависи от вниманието на зрителя. Той сам трябва да избере мястото си в пространството и историята, която да последва.

Преживяването съчетава различни дисциплини — документален театър, авторска музика, изпълнена на живо — с участие на публиката.

ПАНОПТИКУМ e представление за страха от загубата на паметта, за материалния свят, предметите, с които избираме да се заобиколим, стойността, която им придаваме, и влиянието им върху отношенията помежду ни.

За спектакъла

„Паноптикум” е авторски спектакъл на Мартина Новакова, който се адаптира към различни пространства (къщи, музеи, подземия) и постоянно се променя. Създаден е в рамките на магистърската програма по Театрално изкуство в Мадридския университет „Карлос III” с директор Хуан Майорга. Премиерата е през юни 2018 г. в Аудиторио де Леганес, Мадрид, Испания.

През 2020 г. „Паноптикум” е селектиран от EURODRAM Bulgaria и е представен в рамките на фестивал „ПроТекст 10” в Гьоте-Институт, София. Премиерата за България се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Дебюти“ 2021 г., през февруари 2024 г. в РЦЗСИ „Топлоцентрала“.

Настоящото турне се реализира с партньорството на Театър ,,Любомир Кабакчиев” – Казанлък и финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”, програма „Разпространение” 2024 г.

Екип

Текст и режисура: Мартина Новакова

Асистент-режисьор: Даяна Атанасова

Участват: Дайяна Димитрова, Ивайло Драганов, Василия Дребова, Димитър Горчаков и Мартина Новакова

Музика: Димитър Горчаков

Графичен и уеб дизайн: Кремена Митева

Снимки и видео: Илиян Ружин, Димитър Горчаков

Продукция: Фондация „Паноптикум“

Продължителността на спектакъла е 80 минути, в които зрителите свободно се движат в пространството. Моля, уведомете ни преди началото на представлението, ако имате нужда от седящо място.

Билети

Билети можете да запазите на касата на Държавен Куклен театър – Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 14, Пловдив 4000;

Телефон: +359 32 62 32 75