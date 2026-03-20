Млади хора в Пловдив ще учат как да различават истината от шума в дигиталната среда

Събитие на тема „Медийна грамотност и критично игнориране – между истината и шума?“, насочено към млади хора с интерес към активното участие в обществения живот, ще се проведе на 25 март 2026 г. от 17:00 ч. в пространството на НеМузей в Пловдив.

Събитието представлява неформално образователно преживяване и структуриран диалог, и се реализира от БГ Бъди активен. Събитието е безплатно и отворено за младежи, с предварителна регистрация.

Специален гост-лектор ще бъде журналистът Гена Трайкова, която ще представи темите за медийната грамотност чрез реални примери от практиката и достъпен език. „Днес вниманието е ресурс, а информацията – поле на конкуренция. Умението да отсяваме важното от шума е ключово не само за информирания избор, но и за активното гражданско участие“, споделят организаторите.

Фокус върху критично мислене и активна гражданска позиция

Събитието ще постави акцент върху развиването на умения за:

критично възприемане и проверка на информация

разпознаване на манипулации и фалшиви новини

формиране на информирани позиции в дигитална среда



Участниците ще имат възможност да се включат в интерактивни дейности, групова работа и дискусии, насочени към реални предизвикателства пред младежкото участие, сред които:

липса на представителност и чуваемост

ограничен достъп до процесите на вземане на решения

недоверие към институции и медии

недостатъчни умения за гражданско участие

Медии като публично пространство

Събитието разглежда медиите като форма на публично пространство – подобно на градската среда – в което младите хора не са само потребители, а потенциални активни участници и създатели на съдържание.

Чрез подходи от плейсмейкинга, участниците ще бъдат насърчени да осмислят ролята си както в дигиталните, така и във физическите обществени пространства.

Програма на събитието:

17:00 – 17:15 | Откриване

17:15 – 18:15 | Лекция с Гена Трайкова + въпроси и отговори

18:15 – 18:30 | Пауза

18:30 – 19:20 | Структуриран диалог и интерактивна дискусия

19:20 – 19:30 | Закриване

19:30 – 20:00 | Обиколка на НеМузей

Всички желаещи да се включат, да попълнят формата за регистрация, тъй като местата за ограничени до 30 участника: https://forms.gle/GvM5qXjHxmWGXjiB6

Събитието е част от инициативата Youth Placemaking Balkans и се финансира от European Union. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият финансирането орган носят отговорност за тях.