Две от най-чаканите заглавия от страхотната селекция на Синелибри в Пловдив можем да гледаме в следващите два дни – 22 и 23 октомври.

Тази вечер, сряда, е прожекцията на „Празненството“. Филмът с възторжени отзиви от критиката разказва за парти на остров на Средиземно море, организиран от Аристотел Онасис за дъщеря си София по повод нейния 25-и рожден ден. Един филм за властта и наследството, за любовта, бъркана с притежание, и за тихото насилие, произтичащо от привилегиите, в който ще видим чудесна роля на Уилям Дефо. Прожекцията е от 18:30 часа.

В четвъртък на големия екран ще видим и друг любим актьор – Джъд Лоу в „Магьосника от Кремъл“. Филмът ни връща в 90-те години, когато започва издигането на Владимир Путин във властта. Това се случва благодарение на режисьора Вадим Баранов, който изгражда имиджа на „Нова Русия“, размивайки границите между лъжата и истината, вярата и манипулацията. Филмът с номинации за награди от най-престижните световни фестивали, сред които тези във Венеция и Сан Себастиян, можем да гледаме на 23 октомври от 18:30 часа.

Домакин на прожекциите в Пловдив по традиция е LUCKY Дом на киното. Билети може да бъдат закупени от касата на киното и онлайн на сайта kinolucky.com.