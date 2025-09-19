Списание Нула32 отбелязва своята десета годишнина с три важни акцента през есента на 2025 г. – излизането на новия редовен брой №41, премиерата на юбилейна книга и старта на нов дискусионен форум.

Празничният есенен брой №41 на Нула32 със заглавие „Работа като работа“ е вече факт. В него списанието коментира само себе си: занаята, съмненията, упорството да продължава да излиза без прекъсване вече цяла декада. В броя участват редовни автори и визуални артисти, с които редакцията си сътрудничи през годините, приятели и колеги от други издания, както и дългогодишни партньори. Резултатът е най-колажният брой на Нула32 досега – редакционно пиршество, което събира в едно саморефлексия, метакритически текстове и разнообразни художествени експерименти. Броят вече се разпространява свободно в мрежата на списанието в осем български града.

На 3 октомври от 18:30 ч. в Politico Speakeasy (ул. „Велико Търново“1, Пловдив) ще бъде представена юбилейната книга „10 години Нула32. Кратка хроника на редакционното съмнение“. Специалното издание събира в 256 страници 85 текста и над 140 фотографии и илюстрации, които проследяват редакционния път на списанието в периода 2015–2025 г. В контраст с хронологията на редовните броеве, книгата предлага контекст и нов поглед към акцентите, проблемите и взаимодействията, оформили физиономията на сп. Нула32.

За книгата ще разговарят редакторите Панайот Стефанов и Илия Димитров, а модератор на премиерата ще бъде Екатерина Илиева. Книгата ще бъде достъпна за закупуване по време на премиерата на цена от 58,67 лв (30 евро). Събитието е с вход свободен, резервациите са препоръчителни.

На следващия ден, 4 октомври, в Камерна зала на Драматичен театър – Пловдив е време за първата „Пауза“ – нов дискусионен форум на Нула32. Амбицията на събитието е прекъсне шума, за да отвори пространство за смислен разговор в три панела – град, творчество и технологии. В панел „Град“ Катрин Сариева ще говори за пловдивския modus vivendi, а Любо Георгиев ще представи темата гражданското участие във формирането и управлението на градовете. В панел „Творчество“ ще се обсъждат ролята на независимия сектор за достъпа до култура със зам.-министър Георги Султанов и Любомира Костова, както и „въпросът за вкуса“ в разговор с поета Иван Ланджев и режисьора Павел Веснаков. В панел „Технологии“ Георги Караманев ще изнесе лекция и дискусия на тема как да останем различни в света на изкуствения интелект, а Марио Мишев и доц. Иво Инджов ще размишляват над бъдещето на журналистиката в контекста на съдържанието и алгоритмите. Модератори на отделните панели са Владислав Севов, Мартин Касабов и Панайот Стефанов. Програмата по часове и билети за форума са налични на сайта nula32.bg/pauza.

Трите събития са част от програмата по случай 10 години Нула32 и се реализират с подкрепата на компания Photomate Bulgaria, Община Пловдив и ОФ „Пловдив 2019“.