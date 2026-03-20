Новият филм с участието на Галин Стоев „Нина Роза“ ще даде старт на поредното 21-о издание на София филм фест в Пловдив тази вечер. Филмът е копродукция между България, Италия, Канада и Белгия и получи награда „Сребърна мечка“ за сценарий на последното издание на фестивала Берлинаре. Режисьор е Женвиев Дулуд дьо Сел.

Стоев, известен предимно като театрален режисьор, влиза в ролята на емигрант, напуснал България през 90-те години. Той е специалист по изкуство и отглежда дъщеря си Роза сам след смъртта на съпругата си, а при завръщането си в България трябва да оцени картините на 8-годишната Нина в малко българско село. В този процес той се сблъсква с призраци от собственото си минало и отношенията с дъщеря си. Прожекцията е тази вечер – петък, 20 март от 19:00 часа.

Акцент в програмата са гостите, които ще пристигнат в понеделник, 23 март. От 18 часа украинският режисьор Виталий Мански ще представи лично филма си „Желязо“, който е и с вход свободен. В 19:15 часа предстои прожекцията на „Трите урни“, също с гост режисьорът на филма Джон-Пол Дейвидсън.

Фестивалът продължава с ежедневни прожекции до 5 април. Всички филми са в LUCKY Дом на киното, а билети могат да се закупят от касите на ул. „Гладстон“ 1. Пълната програма може да бъде открита на kinolucky.com, откъдето могат да се закупят и онлайн билети. Цената на билета е 6 евро, а за студенти и пенсионери – 5 евро. Фестивалът е част от културния календар на Община Пловдив.