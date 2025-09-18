Ансамбъл „Филип Кутев“ със спектакъл на Античния театър

„Диви ягоди“ е динамичен спектакъл, който представя държавния ни ансамбъл в нова светлина.

Фолклорът на различните етнически и религиозни групи е представен като специален акцент в този спектакъл. В него са съчетани елементи от традиционната култура на българското население – християни, мохамедани, каракачани, власи, гагаузи, евреи, арменци. Далечни и близки, родствени и неродствени връзки. Богатството на земята и хората, вплетени в хармония на една пъстра картина от скъпоценни камъни, извадени от музикалното ни фолклорно наследство като частица, до която можем да се докоснем на повърхността и друга – все още скрита някъде дълбоко в земята ни и в душите ни – това е и древна, днешна и бъдеща България……, но нашата България!

Струнен оркестър ще бъде неизменна част до фолклорния оркестър . Успешната симбиоза на саунд, мащабен и плътен звук ще допълни и доразвие цялостната концепция на концерта .

Музиката е на композитора, диригент и директор на ДФА “Филип Кутев” – ГеоргиАндреев.

„Диви ягоди” може да бъде определен като етноспектакъл, вплел колорита на различните етноси, населяващи нашата красива родина, който ще покаже едновременно познатата и непозната България, чрез таланта на главния хореограф на ДФА “Филип Кутев” – ИвайлоИванов.

“Диви ягоди” е концертен спектакъл, представен с огромен успех в залата на ЮНЕСКО в Париж, както и на музикалния фестивал за етнопрограма в Барбикън център – Лондон.

Вестник “Индипендънт”отделя специално внимание на статия от продуцента Джо Бойд, който разяснява, че Държавният ни ансамбъл не се вписва в клишето, което преследва уравниловката на фолклорното богатство.

Концертът се организира от продуцентска компания OLDBG.

Билети онлайн и в мрежата на Ивентим – Технополис, бензиностанции ОМВ, БГ пощи, книжарници Ориндж, каси пред общината и Старинен Пловдив,.

За деца под 7 год.включително достъпа е безплатен без седящо място!