Пловдивският окръжен съд призна подсъдимия Х. С. за виновен в причиняване на смърт по непредпазливост при управление на автомобил в землището на село Песнопой, на свое заседание днес.

Инцидентът е станал на 8 септември 2021 г., когато при движение с лек автомобил „БМВ 520i“ младежът нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил смъртта на 18-годишния Теодор Давчев, настъпила два дни по-късно в болница в Пловдив.

Подсъдимият призна изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт, и делото бе разгледано по съкратената процедура. Съдът му наложи 1 година и 4 месеца лишаване от свобода, като изпълнението на наказанието бе отложено за срок от 3 години. Освен това той бе лишен от право да управлява моторно превозно средство за 2 години.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред Апелативния съд – Пловдив в 15-дневен срок.

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се счита за невинен до влизане в сила на съдебния акт, установяващ противното.

