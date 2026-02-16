Пиян рецидивист загуби колата си след нощна проверка в Пловдив

Две жени също арестувани за алкохол и наркотици

Пловдивчанин остана без колата си, след като бе заловен да шофира в нетрезво състояние. Около 2.30 ч. в неделя, на територията на район „Източен“, 42-годишният криминално проявен и осъждан мъж бил седнал зад волана на лек автомобил „Форд“ с концентрация на алкохол над 2,3 промила. Извършителят отказал да даде кръвна проба за химически анализ. В рамките на започнатото бързо производство личното му моторно превозно средство е иззето по установения ред.

Ден по-рано в полицейския арест попаднали и две водачки. Минути след полунощ 41-годишна жена била засечена на кръстовище между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Източен“ в областния град да управлявала лек автомобил „Мерцедес“ под въздействие на три вида наркотични вещества. Около 20.40 ч. вечерта, в село Поповица, 57-годишна пък шофирала лек автомобил „Тойота“ след употреба на спиртни напитки над 1,2 промила.