Двама почерпени водачи нощуваха в ареста на Трето РУ

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:21ч, понеделник, 15 септември, 2025
Двама пияни водачи пренощуваха в ареста на Трето РУ в Пловдив. Полицейската мярка е взета вчера спрямо мъже на 44 и 46 години, седнали зад волана след употреба на алкохол около 2 промила алкохол.

Първият бил заловен в 8.20 ч. на ул. „Брезовско шосе“ с лек автомобил „Дачия“, а вторият – към 16.20 ч., на ул. „Ибър“, с лек автомобил „Алфа Ромео“.

За шофиране в подобно състояние в петък в полицията в Хисаря попаднал 58-годишен, засечен с лек автомобил „Сааб“ край разклон за село Михилци на главен път Пловдив –Карлово. 

Срещу тримата и са образувани бързи производства.

