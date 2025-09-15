Откриват изложбата „Нишки във времето: градски текстил“

Общински институт „Старинен Пловдив“ кани пловдивчани и гости на града на откриването на изложбата „Нишки във времето: ГРАДСКИ ТЕКСТИЛ“, която вплита миналото в настоящето и разказва как градските текстили оформят вкуса, дома и ежедневието ни от Възраждането до ранната модерност.

Събитието е утре, 16 септември, от 17:15 ч. на Римския стадион.

„Целта е не просто да съберем, документираме и осмислим ролята и мястото на градския текстил като материално и нематериално културно наследство, а и да опазим и предадем живото знание за занаятите и скритите техники зад ценните артефакти. За да продължат да красят живота ни, да пълнят очите ни, да живеят като културна памет и вдъхновение“, разказват от екипа на проекта.

Публиката ще види внимателно подбрани образци и визуални разкази за техники, функции и символика. Ще бъдат представени и работи на млади творци от специалностите „Моден дизайн“ и „Графичен дизайн и фотография“ в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, вдъхновени от пищността на интериорите и експонатите в къща „Недкович“, които реинтерпретират текстилното наследство и му вдъхват нов живот в необичайни форми.

„Защото твърдо вярваме, че само чрез предаване на уменията и знанията от жив човек на жив човек, нишките на времето могат да свържат поколенията“, допълват още от ОИ „Старинен Пловдив“.

Общински институт „Старинен Пловдив“ реализира проекта „Нишки във времето: градски текстил“ в партньорство с, Фондация „Стойна Кръстанова“, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив; Професионална гимназия по облекло „Ана Май“ – Пловдив, Професионална гимназия по кожени изделия и текстил „Д-р Иван Богоров“ – Пловдив; Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“ – Пловдив и Златка Попова – майстор-занаятчия.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Културно наследство‘2024“. Изложбата може да бъде видяна до 12 октомври.