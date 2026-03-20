Над 34 500 българи заявиха желание да гласуват в чужбина

Над 34 500 души са изразили желание да гласуват в чужбина на парламентарните избори през април, съобщава БТА. Това показва справка в сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Общо 34 609 са потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната. До 24 март българите зад граница могат да заявят желание да гласуват извън страната. Данните са към 12:20 ч.

Най-много заявления има от:

Турция – 8146

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия – 5958

Германия – 4179

Испания – 3080

САЩ – 2764

За сравнение – вчера заявленията бяха около 32 000. Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева каза вчера, че на изборите през октомври 2024 г. подадените заявления бяха 30 688. Сега, предполагам, че заради ограничението, което имаме за държави извън Европейския съюз, се подават много повече заявления, добави Матева.

В началото на годината парламентът измени Изборния кодекс и ограничи до 20 секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на ЕС.