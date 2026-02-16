Водната криза в Пловдив: Необходимост от държавна намеса

През втората половина на 2025 г. липсата на вода се превърна в един от най-сериозните поводи за сигнали до обществения посредник в Пловдив. Оплакванията включват слабо налягане, липса на вода по високите етажи и дори цели квартали, които остават без водоснабдяване с дни.

Спешни мерки в кв. Коматево

Най-фрапиращ е случаят в кв. „Коматево“, откъдето през летните месеци са постъпили четири сигнала – в някои от тях граждани съобщават за над 10 дни без вода. Проблемът е определен като дългогодишен. По инициатива на обществения посредник е проведена среща в Областната администрация с участието на „ВиК“ – Пловдив, на която са набелязани спешни мерки. Те дават резултат и водоподаването в квартала е възстановено.

Стратегически риск за града

Докладът обаче поставя и по-голям въпрос – Пловдив не получава достатъчно количество вода. С бързото застрояване и стотиците нови сгради проблемът се задълбочава. Обсъждано е изграждането на голям водопровод от река Въча и каскадните язовири по нея – проект, който може да бъде реализиран единствено на държавно ниво. От институцията на обществения посредник смятат, че областният управител, кметът на Пловдив и „ВиК“ трябва да обединят усилия и да поискат държавна намеса, включително обявяване на подобен обект за национален.