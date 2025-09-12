Александър Василев и Ото Виртанен дават  началото на Купа „Дейвис“ в Пловдив

Александър Василев и Ото Виртанен дават началото на сблъсъка между България и Финландия за Купа „Дейвис“. Това определи жребият, който бе изтеглен от заместник-кмета по спорт и младежки дейности на Пловдив Николай Бухалов. Състезанието стартира в събота 13.09.2025 г. от 12.00 часа на ТК „Локомотив“ на Гребната база в Пловдив с първата среща между финалистът от US Open при юношите Василев и Виртанен.

От 14 часа е следващият двубой, който ще противопостави шампиона от Уимблъдън и US Open при юношите Иван Иванов с първата ракета на Финландия Емил Руусувуори.

Програмата от втория състезателен ден – 14.09.2025 г., неделя, започва от 11 часа с мач на двойки, където Александър Донски и Пьотр Нестеров ще се изправят срещу тандема Хари Хелиоваара и Ееро Васа. След този двубой ще се изиграят още два мача на сингъл, съответно първите и вторите ракети на България и Финландия. Играе се до три победи от пет възможни мача. При краен успех в този сблъсък България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.