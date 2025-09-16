БългарияНовини

Откриха повреден дрон в морето на 80 километра от Варна

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:53ч, вторник, 16 септември, 2025
0 136 Преди по-малко от минута

Българските Военноморски сили са открили повреден надводен дрон на около 80 километра източно от Варна в акваторията на Черно море. Това е станало вчера, със съдействието на съюзнически сили и средства, информира Министерството на отбраната.

Днес апаратът е бил унищожен без да се стигне до вторичен взрив. В операцията са участвали вертолет, катер и кораб на ВМС. По данни на МО действията по разузнаване и унищожаване са извършени след разрешение от началника на отбраната, с цел да бъде гарантирана безопасността на корабоплаването.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:53ч, вторник, 16 септември, 2025
0 136 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина