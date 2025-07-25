HILLS OF ROCK се завръща от 25 до 27 юли 2025, превръщайки Гребната база в Пловдив в най-гореща точка на рок и метъл културата у нас за пореден път. Днес, 25 юли, Hills of Rock 2025 стартира с три сцени и повече от 20 групи, готови да разтърсят Гребния канал.

Главна сцена (Main Stage)

17:00 – Rise of the Northstar (френска метъл/хардкор група)

– Rise of the Northstar (френска метъл/хардкор група) 18:00 – Landmvrks (френски метълкор)

– Landmvrks (френски метълкор) 19:30 – Extreme (легендарен рок бенд от Бостън)

– Extreme (легендарен рок бенд от Бостън) 21:00 – Skunk Anansie (британски алтернативен рок)

– Skunk Anansie (британски алтернативен рок) 22:45 – Gojira (френски прогресив/дет метъл гиганти)

Сцена „Строежа“ (Stroeja Stage)

17:30 – Всеки следващ ден (българска алт‑рок група)

– Всеки следващ ден (българска алт‑рок група) 18:45 – Cool Den (банда от България)

– Cool Den (банда от България) 20:00 – Керана и Космонавтите (български етно/алтернативен проект)

– Керана и Космонавтите (български етно/алтернативен проект) 21:30 – Crowfish (българска група)

– Crowfish (българска група) 00:20 – Ревю (българска легенда от 80‑те)

Сцена „На тъмно“ (Na Tamno Stage)

18:30 – Kashmir (българска рок група)

– Kashmir (българска рок група) 19:30 – Frankie (локален проект)

– Frankie (локален проект) 20:30 – Urban Grey (България)

– Urban Grey (България) 21:30 – Pizzza (банда от регионалната сцената)

– Pizzza (банда от регионалната сцената) 00:30 – Dub Pistols (британски реге/брейкбийт ветерани)

Ключова информация