За поредна година Община Пловдив активно се включва в Европейска седмица на мобилността /ЕСМ/, която ще се проведе от 16 до 22 септември. Темата на кампанията тази година е „Мобилност за всички”, а целта е да се насърчават устойчиви, приобщаващи и безопасни форми на придвижване за всеки, независимо от възраст, физическо състояние или местоживеене. С идеята за опазване чистотата на въздуха се акцентира върху промяната на индивидуални навици, като избор за екологични видове транспорт, а именно: колоездене, ходене пеш, ползване на градски транспорт, както и комбиниране на различни видове в едно пътуване.

По повод инициативата Община Пловдив получи дарение на 143 броя стойки за велосипеди, които предостави на детски и учебни заведения, учреждения и администрации. По този начин се стимулира местната общност да използва придвижване с велосипед, комбиниран с обществен транспорт, което води до намаляване замърсяването на въздуха и акустичното натоварване. С монтиране на велостойките до училища, болнични заведения, администрации и други учреждения се подобрява достъпността и се мотивира използването на алтернативни начини на придвижване.

С цел приобщаване на подрастващите към темата на кампанията, Община Пловдив обяви Екологичен конкурс за фотографии и рисунки на тема „За чист въздух – придвижвай се разумно в Пловдив“. До 22.09.2025 г. участие в конкурса могат да вземат деца от детски градини и ученици от 1 до 12 клас от пловдивските училища.

Материалите следва да бъдат изпратени на имейл адрес: direkcia_ecologia@plovdiv.bg, заедно с попълнен формуляр за участие, достъпен на интернет страницата на Община Пловдив – https://www.plovdiv.bg/item/ecology/ competitions/.

Допълнително е организирана инициатива „Ден на отворените врати“, чрез която институции и обекти отварят своите врати за широката общественост, за да предоставят информация и покажат дейността си. За ЕСМ 2025 г. в „Ден на отворените врати“ се включват:

На 18 септември от 14:00 до 17:00 ч. пловдивчани ще имат осигурен достъп до автоматичната измервателна станция в парк „Каменица“, район „Източен“, ул. „Зефир“ 6. Експерти от Регионалната инспекция и околната среда и водите, както и специалисти от Регионална лаборатория – Пловдив към Изпълнителна агенция по околната среда /ИАОС/ ще бъдат на място, за да представят методологията и начина на извършване на мониторинг на атмосферния въздух, основните замърсители и източници на замърсяване, като фокусът ще бъде поставен върху транспортния сектор, един от основните източници на замърсяване.

На 18 септември от 10:00 до 15:00 ч. граждани на Пловдив ще имат осигурен достъп до Център за управление на трафика към ОП „Организация и контрол на транспорта“ на бул. „6-ти септември” № 274.

На 19 септември от 10:00 до 13:00 ч. е осигурен достъп за организирано посещение на ученици в Дирекция „Опазване на околната среда“, отдел „Екология и управление на отпадъците“ към Община Пловдив. За граждани достъпът е ежедневeн.

По традиция кампанията по повод ЕСМ съвпада с първата седмица от учебната година. В тази връзка в детските градини и училищата на територията на Община Пловдив се организират различни дейности, посветени на Европейската седмица на мобилността и безопасността на движение по пътищата.

Ето програмата по райони:

Район „Централен“

На 20.09.2025 г, район „Централен“ подготвя детски празник „Забавно междучасие“, който ще се проведе в Градската градина на ул. „Христо Г. Данов“ и ще включва забавна викторина и ателие за рисуване (рисунки, създавани от децата и техните родители) по теми, свързани с ЕСМ 2025. В периода 16.09-19.09.2025 г. ДГ „Майчина грижа“ организира тържества.

Район „Западен”

От 16 до 19 09.2025 г. в ДГ ,,Светла”, ДГ ,,Мир“, ДГ „Елица“, ДГ „Боряна“, ДГ „Рая“ , ДГ „Росица“, ДГ „Дружба“ са организирани различни събития, както среща с представител на сектор „Пътна полиция“, Ден без автомобил на детска градина, състезание с тротинетки и велосипеди.

Училищата в район „Западен” също ще отбележат Европейската седмица на мобилността с редица инициативи. В ОУ „Тодор Каблешков“ ще се проведе кампания „Пътят на първокласника”, изложба „Моето любимо превозно средство”, занимания и образователни игри, Ден без автомобили, проучване на тема „Екологичен транспорт” и др.

Район „Северен”

Всички инициативи са в парк „Рибница“ с участието на деца от детска ясла „Дребосъчета”, ДГ „Бреза”, ДГ „Весела”, ДГ „Захарно петле”, ДГ „Космонавт”, ДГ „Марица“, ДГ „Славей”, ДГ „Дъга”, ОУ „Райна Княгиня“, СУ „Пейо Крачолов Яворов“, ЕГ „Иван Вазов“, ЕГ „Пловдив“, ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, СУ „Никола Вапцаров“, ПГХТ.

На 17.09.2025 г. от 10:00 ч. децата от детските градини ще участват в конкурс за рисунка на асфалт на тема: „Аз и моето семейство на разходка – с колела или пеша“, на 18.09.2025 г. от 10:00 ч. ще се състои конкурс за рисунка на асфалт на тема: „Придвижвам се без да замърсявам околната среда“.

На 19.09.2025 г. от 10:00 ч. децата ще се включат в състезания с велосипеди и ролери, както и рецитали и песни, забавни игри и танци, посветени на ЕСМ 2025 г.

Район „Южен”

На 17.09.2025 г. В ДГ „Албена“ ще се проведат: презентация с робот/изкуствен интелект/ на тема: „Правилата за безопасност на движението и устойчиви начини за предвижване“; Открит урок на площадката по безопасност на движението в двора на детската градина с представители на сектор „Пътна полиция Пловдив.

На 19.09.2025 г. администрацията на район „Южен“ ще организира състезание с велосипеди на ученици от 1 до 4 клас на откритата площадка за безопасност на движението на ул. „Скопие“. В него ще се включат ученици от училищата в район „Южен“.

На 19.09.2025 г. районната администрация ще организира конкурс за рисунка на асфалт за ученици от 1 до 4 клас от училищата в „Южен“. То ще се проведе на ул. „Кичево“.

Район „Източен“

В периода от 16 до 19 септември със състезателни игри децата в ДГ „Биляна”, ДГ „Родина“, ДГ „Наталия“, ДГ „Щастливо детство“, ДГ „Щастливо детство“ ще отбележат ЕСМ 2025 г. с рисунки на асфалт, тренинг с представители на сектор „Пътна полиция“ и изложба на рисунки.

В ПГАСГ „Архитект Камен Петков“ ще се организира ден „На училище пеш и с велосипед“ и конкурс за най-добра екипировка на колоездач, както и викторина с въпроси за ползата за околната среда от устойчиво и екологично придвижване в градска среда.

Район „Тракия”

От 16 до 19 септември ще се състои се богата програма с беседи, ролеви игри, рисунки на асфалт, състезания и изложби в ДГ „Слънце“, ДГ „Таня Савичева“, ДГ „Велимира“, ДГ „Еделвайс“, ДГ “Десислава“ и ДГ „Червената шапчица“.