Над 3300 първокласници тръгват на училище в Пловдив

3316 първокласници ще прекрачат училищния праг в Пловдив в понеделник – 15-ти септември 2025 година.

Общият брой на обхванатите в системата на средното образование деца и ученици в детските градини и училищата в града е 55 564. От тях:

в детските градини ( общински, държавни и частни) -11 253 деца;

в групите за предучилищно образование към училищата – 455 деца;

в училищата ( общински, държавни и частни) – 43 856 ученици.

В първия учебен ден кметът на Пловдив Костадин Димитров от 10.00 часа ще присъства на откриването на новата учебна година в СУ „Пейо К. Яворов“.

Заместник-кметът „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование” Владимир Темелков в 9.00 часа ще бъде гост на празника в ОУ „Димитър Талев“, а от 10.00 часа ще присъства на откриването на учебната година в ОУ „Райна Княгиня“.

Заместник-кметът по култура, архелогия и туризъм Пламен Панов от 9.00 часа ще е гост на старта на новата 2025/2026-та година в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства.