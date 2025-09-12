Какво да правим в Пловдив (12.09–18.09)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

12 септември

Нощ на Ангелите

Благотворителният фестивал „Нощ на Ангелите 3“ се завръща в Пловдив през 2025 г. с още по-впечатляващ мащаб. Повече от 120 участници ще бъдат част от програмата, сред които артисти, музиканти, занаятчии, както и различни спортни и социални инициативи. Над 100 бизнеса ще подкрепят фестивала и ще допринесат за осъществяването на благотворителната кауза.

Гостите на фестивала ще могат да се насладят на богата програма с музика, театър и развлечения през целия ден и вечерта. На сцената ще се качат обичани български изпълнители и артисти като Димитър Рачков, БТР, Веселин Маринов, Михаела Филева, Рафи, Дичо и много други. Наред с концертите, посетителите ще имат възможност да разгледат традиционния благотворителен арт и занаятчийски базар, да опитат вкусна храна в специално обособената зона за хранене „Нощ на ангелите“, както и да се включат в спортни турнири, активности и работилници за малки и големи.

„Нощ на Ангелите 3“ е не просто фестивал, а събитие, което доказва, че доброто съществува и се умножава, когато сме заедно.

Гребна база Пловдив

12.09 – 14.09.2025

Beerland 2025

Фестивалът се завръща за четвърта поредна година и ще изпрати лятото с много рок концерти, огромно разнообразие от свежа крафт бира, вкусна храна, целодневни игри и забавления, състезания, безплатни хамаци, детски центрове, спорт, улично изкуство, занаяти и още…

На сцената ще видите Цецо Елвиса и Бенд, Уикеда, Обратен Ефект, Little Big Band, No Gravity и още много изпълнители.

Парк Лаута

12.09 – 14.09.2025

Премиера на новата книга на Георги Лефтеров-Майстора

„Под коричката на хляба“ – книга, която втасва смеха

На 12 септември (петък) от 17:30 ч., в Дом на културата „Борис Христов“, Пловдив, ще вдигнем завесата… и капака на пещта, за да ви поднесем сборник със сатирични разкази „Под коричката на хляба“ на Георги Лефтеров – Майстора.

В тези истории има:

– хрупкава коричка от смях.

-меко тесто от истини.

– и щипка сол – за баланс в живота (и в сюжета).

Ще говорим, ще се смеем, ще се замисляме и, ако много настоявате… може и да хапнем (образно казано).

Събитието е „замесено“ от нас „Пеония“ – независима книжарница, която помага на нови автори.

Дом на културата Борис Христов

17:30 часа

Delinquent Habits feat. Sick Jacken LIVE in Plovdiv @ Pivovartniza FRIK&S | 12 September

Delinquent Habits feat. Sick Jacken на живо в Пловдив – Пивоварница FRIK&S.

На 12 септември (петък), калифорнийската хип хоп институция идва в града под тепетата, за да раздвижи местната публика. Kато специален гост към шоуто на групата ще видим и легендарният Sick Jacken от Psycho Realm!

Delinquent Habits ще бъдат в следния състав:

Ives Irie

Sick Jacken

DJ Invincible

Освен познатите хитове на групата като „Tres Delinquentes“; „Lower Eastside“; „This Is L.A.“; Return of the Tres“; „Feel Good“; „California“, ще очакваме и тракове от Sick Jacken. В сегашния си състав, участията на Delinquent са адски енергични и взривяващи публиката. Ще се убедите сами в това на 12 септември – петък.

Още двама силни артисти се включват в Line up-a:

DJ Cass ще даде старта на вечерта

NDOE ще подгрее сцената с качествени рими, звук и много енергия, както само той знае и може!

Пивоварница FRIK&S

19:00 часа

OPERA OPEN 2025: КОСА – Премиера!

Либрето и стихове – Джеръм Рагни и Джеймс Радо, Музика – Галт Макдермот

Режисьор – Веселка Кунчева

Диригент – Константин Добройков

Сценограф и костюмограф – Мариета Голомехова

Хореограф – Явор Кунчев

Асистент-режисьор – Тодорка Митковска

Асистент – художник костюми – Гергана Мантарлиева

Солисти – Цвети Пеняшки, Николай Воденичаров – Никеца, Елена Сиракова, Майкъл Флеминг, Йоан Попов, Едит Унджиян, Гергана Цакова, Калина Костова, Гергина Пейкова, Габриела Стамова, Елин Стоянова, Михаела Гончева, Тодор Борисов

Оркестър, Хор и Балет на Опера Пловдив

Античен театър Пловдив

20:00 часа

PET&CO at Bally Club

Петък – 12.09 в #BallyClub за музиката ще се погрижи PET&CO!

Очакват ви яки бийтове и страхотно настроение в сърцето на Капана!

Bally Club

20:00 часа

13 септември

Духовни маршрути в Пловдив

Пловдив и театърът

Тема: История на българския театър и Драматичен театър – Пловдив

Водач: Петър Тосков

Петър Тосков завършва НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в класа на проф. Димитрина Гюрова. Има над 100 роли в театъра и киното, между които Орландо в „Както ви харесва“ от Уилям Шекспир, Естрагон във „В очакване на Годо“ от Самюел Бекет и др. Има авторски спектакъл „Тоскография“, представян нееднократно с голям успех.

Докато в Европа театри издигат крале и лордове, в Пловдив първият театър е рожба на гражданска мечта. През 1881 г. работници от Дановата печатница поставят първите представления и така поставят основите на българския професионален театър. Градът става първият в страната със собствена театрална сграда и трупа.

Драматичен театър – Пловдив днес е водещ национален културен институт със значими постижения в страната и чужбина. Маршрутът отвежда участниците в дълбините на театралната история – през архивите и музея, до живия, дишащ пулс на съвременните постановки, събития и проекти. Това е разказ не само за изкуството, но и за духа на едно общество, което вярва в силата на сцената.

Под слънчевия часовник на Джумаята

10:00 часа

Фестивал „С деца на тепе 2025“

Фестивал “С деца на тепе” е еднодневно събитие, което вдъхновява децата от 3 до 16 г. да изследват света на знанието, провокира любопитството им, стимулира креативността им, насърчава екологичната им отговорност, предизвиква физическата им активност чрез игри, образователни и артистични работилници, спорт.

И тази година продължаваме темата зелени градски пространства и екологично поведение чрез забавни активности.

Територията на фестивала отново ще бъде разделена на няколко тематични зони, с различна програма и активности, в които посетителите ще могат да се включат:

Спорт и здраве

Образование и култура

Зелен град

Вкусно тепе

Забавления

Събитието е отворено за всички и цели развитието на зелените градски пространства и опазването им, чрез изграждане на обществена култура и чувство за принадлежност към града.

Бунарджика

10:00 часа

Фалстаф

„Всичко в света е майтап и човекът за шут е роден“ – с тези думи завършва комичната опера „Фалстаф” – последната творба на Верди по пиесата „Веселите Уиндзорки” на Шекспир.

Представяме концертно изпълнение на оперния шедьовър в изпълнение на солистите Добромир Момеков, Свилен Николов, Марк Фаулър, Александър Баранов, Борис Кучков, Гео Чобанов, Марияна Панова, Вера Гиргинова, Валерия Мирчева, Елена Чавдарова – Иса с Оркестъра на Опера Пловдив под палката на диригенти от майсторския клас на Владимир Кираджиев, професор във Виенския университет за музика и сценични изкуства.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Лили Иванова

Със специалното участие на оркестъра на Националния музикален театър „Стефан Македонски“.

Музикален продуцент: Ангел Дюлгеров

Мониторен тонрежисьор: Ангел Попов – Ачо

Звук, осветление и сцена: Антоан Хадад, ТНС

Организация и PR: Николай Недеков

Фотограф: Костадин Кръстев – Коко

Античен театър Пловдив

20:00 часа

За любовта…и най смешната нощ

Участват: Александра Сърчаджиева, Александър Сано, Радина Кърджилова, Ана Папдопулу, Евелин Костова, Петър Антонов, Тодор Дърлянов, Боряна Братоева, Дарин Ангелов, Петър Дочев, Пламен Димов и Нощните рицари.

„за любовта…“ е великолепен театрален спектакъл, в който ще можете да се срещнете с едни от най-добрите български актьори, които изпълняват текстове на един от най-добрите драматурзи, под звуците на вълшебната театрална музика изпълнена на живо.

Обещаваме ви една звездна нощ с много смях, вълнение и музика. Обещаваме ви да се чувствате свободни да се смеете, да плачете и да се наслаждавате, защото не трябва да забравяме, че животът е прекрасен, а любовта го прави цветен и пълен с фойерверки.

Летен театър Бунарджика

20:00 часа

Международен турнир по джудо Никола Петрушев Оупън

В турнира ще вземат участие повече от 500 състезатели от страната и чужбина. Радва се на стабилно участие от млади джудисти в множество категории и се утвърждава като ежегодно тренировъчно и състезателно събитие в региона.

Спортна зала Строител

13.09 – 14.09.2025

Tapas Fiesta – От Пловдив до Памплона

Готови ли сте за едно кулинарно пътешествие?

Заповядайте на вечер, в която Испания и България се срещат в малки хапки и вино.

В Barrel ще превърнем съботната вечер в истинска фиеста – без меню, без

поръчки, а с постоянен поток от тапаси, които ще обикалят между масите. Вие просто

си взимате и се наслаждавате!

Очакват ви:

– класически испански вкусове с български акценти

– комбинации от месо, сирена, зеленчуци и морски дарове

– сладък финал с изненадващи десерти

– подбрани вина за всяка хапка

Елате с приятели, потопете се в духа на „fiesta“ и открийте как от Пловдив до Памплона има само една чаша вино разстояние.

Barrel Wine Corner

19:00 часа

Hugh J Wilcox Live @Jazz Cafe Plovdiv

Хю Джей Уилкокс ще изнесе акустичен концерт в Джаз Кафе в събота, 13 септември. Той ще бъде акомпаниран на китара от колегата си британски китарист Нейтън Чемпиън.

Те ще изпълняват предимно музика от британски певци и автори на песни и групи от последните 20 години.

Jazz Cafe Plovdiv

20:00 часа

Fiesta on the Pavement at Bally Club

Готови ли сте за най-цветната и ритмична вечер под открито небе?

PERIL & I AGAINST I ще превърнат улицата в сцена, а питиетата и доброто настроение ще текат до късно!

Tapas Fiesta в Barrel Wine Corner завладява и #BallyClub!

Bally Club

20:00 часа

Джаз вечер с Мишо Вл. Йосифов(китара) & Санди Даниел (ударни) В двора на „ В Джаза

Заповядайте на вечер, изпълнена с джаз магия и импровизация!

Двама изключителни музиканти се срещат на една сцена в атмосферата на Jazz Club „В Джаза“.

Мишо Вл. Йосифов – китара

Мишо, всъщност Михаил Владимиров Йосифов, е мултижанров музикант, композитор и продуцент. Активно свири в групи като Nasekomix, Vendetta, BFDM, Adult Crush, както и в суинг проекта Sentimental Swingers ￼. Той е и битов звукорежисьор и продуцент в студиото.

Много споделя:

„От ‘Несекомикс’ на барабаните е Александър Даниел – Санди – цялостна опора в концепцията… той е човекът, който е най-близко до мен…“ ￼ ￼.

Санди (Александър) Даниел – ударни

Санди е талантлив барабанист, който е редовен партньор и ключова фигура в творческия процес на Йосифов — както в Nasekomix, така и в други музикални проекти.

Писал е също така и доста театрална музика, радио-театър, анимация и модерен танц.

Тяхното сътрудничество е силно и хармонично, основаващо се на доверие и музикално разбиране, изграждано през годините.

Джаз клуб В джаза

19:00 часа

Откриване на сезон 25/26 – Dj sets by: HILLA & LITE SPICE

И ето – лятото си отиде. Бяхме по морета, по балкани, по света и у нас…

Сега е време да се върнем в Капана и в баровете, които носят своя собствен ритъм.

А в Петното на Роршах този ритъм винаги е малко по-див, малко по-наш.

Отваряме вратите за новия сезон 25/26!

Още от първата вечер зад пулта застават култовите „Дует Трион“ – Hilla & Lite Spice.

Събота, 13 септември, започваме ударно – както традицията повелява.

Петното на Роршах

20:30 часа

14 септември

Открити тренировки на Братската могила

Очакват ви безплатни открити тренировки по различни спортове и активности. Събитието е организирано от Да Дао клуб България и BG Бъди активен с цел популяризиране на здравословния начин на живот и спорта сред всички възрастови групи.

Очакваме ви за един ден, изпълнен с движение, забавление и нови приятелства!

Готови ли сте за един незабравим ден, изпълнен с движение, адреналин и много усмивки? Тогава не пропускайте да се раздвижите с нас! Съберете семейството и приятелите си и се присъединете към нас за един ден, посветен на здравето и активния начин на живот.

Програмата включва тренировки за деца и възрастни!

Програма:

10:00-11:00 – Клуб по бойни изкуства “Да Дао” – Открити тренировки за деца и възрастни

10:00-11:00 – д-р Красимира Стойчева – Творчески щанд „Супер гривни – спорт & плодове“

10:30-11:00 – Теодора Колева – Би Фит тренировка, Пловдивски Културен Институт

10:30-11:00 – Марио Посталов – Fat – Fight, Пловдивски Културен Институт

10:00-11:00 – Открита тренировка с Коце, Зала за функционален фитнес WOW GYM

10:00-11:00 – Открита тренировка по Кунг Фу

Братска могила

10:00 часа

RE:Bazaar мисия „Бъдеще без отпадъци“

Боклукът не е просто отпадък – той е ресурс.

Ще си говорим как да го намалим, разделим правилно, и какво можем да направим, за да го върнем обратно полезния ресурс.

На Re:Bazaar ще откриеш:

– Зона Pre-Loved с находки втора употреба

– Базар за устойчиви продукти от отговорни бизнеси

– Творчески работилници за деца от рециклирани материали

– Образователни игри Re:Quiz и Зелен шифър за деца и възрастни

– Айляк кът за почивка и вдъхновяващи срещи

– Кампания с кауза и възможност за дарение

– Специален Зелен гост, който ще сподели опит и знания

Ела да избереш устойчивото – и да превърнем отпадъка във възможност.

Парк Белите брези

10:00 часа

ПълнолуДие – 100 минути смях

Светът е полудял – войни, политически избори, екологични бедствия… Но поне за 100 минути ще забравим всичко това, за да се посмеем на пълнолудието, наречено нашия живот, в едно вихрено шоу, пълно със смях и енергия!

Гарантирани са: коремни мускули (от смях), сълзи (от щастие), аплодисменти (от сърце) и спомени (за цял живот).

„Пълнолудие“ не е просто шоу спектакъл – това е смях в чист вид, без рецепта и без странични ефекти!

Античен театър Пловдив

20:30 часа

Останалата част от събитията може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv