Протест срещу Сарафов и в Пловдив

Граждански протест с искане за незабавната оставка на Борислав Сарафов ще се проведе в Пловдив. Събитието е организирано от Обединение „Студенти против мафията“ и Инициатива „Правосъдие за всеки“ и ще се проведе на 21 януари 2026 г. (сряда) от 18:30 часа на площад „Съединение“, в непосредствена близост до сградата на Прокуратурата.

Организаторите заявяват, че от близо половин година Борислав Сарафов „незаконно заема най-овластената длъжност в държавата“, като според тях институцията е превърната в „чадър за мафията и бухалка срещу неудобните“. В тази връзка протестиращите настояват за неговото незабавно отстраняване.

Сред основните искания са още избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор, който да гарантира честността на предстоящите избори, както и прекратяване на контрола на олигархични кръгове върху съдебната власт.

„Незаконното му присъствие блокира цялата съдебна система и създава риск Прокуратурата и МВР да бъдат използвани за манипулиране на изборния процес“, посочват организаторите. По думите им протестът в Пловдив е част от по-широка гражданска съпротива срещу утвърдения модел на зависимости в съдебната власт, определян от тях като „модела Пеевски“.

Събитието е публично и отворено за всички граждани. Организаторите призовават за масово участие с посланието, че „време е правото да бъде върнато в ръцете на гражданите“.