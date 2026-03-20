Гид и карта представят новото архитектурно наследство на Пловдив

Проектът разказва малко познатите истории на 60 отличителни обекта oт архитектурния слой на модерността, които определят съвременния облик на най-стария град в Европа

Проектът „Новото архитектурно наследство на Пловдив“ представя 60-те най-емблематични обекта, които определят съвременния облик на „Града под тепетата“ днес. Отвъд „стандартния“ разказ за най-стария жив град в Европа, Пловдив има отличителни образци на модернистичната епоха — сгради, ансамбли и синтез между архитектура и изкуство — които всички познаваме, но за които знаем по-малко, макар да формират лицето на града днес. Непознатата история на познатите сгради е събрана за първи път в архитектурен гид и карта с маршрут, които ще бъдат представени на 21 март с архитектурна обиколка, която започва в 16 часа пред Дом на науката и техниката, и представяне на книгата и дискусия, в 18:00 ч. в Club Fargo.

Измежду пластове от различни цивилизации и епохи, индустрия и туризъм, най-голяма част в съвременния град заема слоят от втората половина на XX век, която също определя съвременния облик на града, но за която се говори по-малко. Проектът на Фондация “Ново архитектурно наследство” обръща поглед именно към този често пренебрегван, но определящ период от развитието на българските градове и представя съвременен прочит на сградите и градските пространства, които оформят модерната идентичност на града. Книгата и картата със съставител арх. Георги Мърхов разказват за 60-те обекта от гледна точка на историята и контекста на архитектурата след Втората световна война, и ги представят чрез изследователски тектове, фотографии, чертежи и архивни кадри — любопитни както за специалисти, така и за жители и гости на Пловдив.

“С този проект искаме да поканим повече хора да се запознаят с този важен слой от градската среда, чрез който Пловдив се включва адекватно в определящите по това време културни течения. Вярваме, че именно чрез опознаването на културното наследство могат да бъдат открити неговите достойнства и да бъдат намерени начините за неговото опазване и адекватно съвременно използване.”, казва д-р арх. Емилия Кълева, съ-основател на Фондация “Ново архитектурно наследство” (НАН).

Гидът е продукт на съвместната работа на фондацията и Община Пловдив, стъпва на проучване на авторите, извършено през 2022 г., съвместно с Националния институт за недвижимо културно наследство, и е резултат от по-широката работа на НАН за изследване, популяризиране и опазване на българската архитектура от втората половина на XX век, като важен слой от историята и облика на българските градове. Повече за проекта може да следите на @bulgarian.postwar.architecture

Инициативата е част от проект BG-RRP-11.021-0003 „Отново Заедно“, по процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU (СледващоПоколениеЕС), чрез Механизма за възстановяване и устойчивост по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, администриран от Национален фонд „Култура“.

