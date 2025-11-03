Пловдив се включва в кампанията „Купуваш, ползваш, рециклираш“

Община Пловдив се включва в националната кампания „Купуваш, ползваш, рециклираш“ по инициатива на четирите организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки в България – „Екопак“ България АД, „Екобулпак“ България АД, „Булекопак“ АД и „Еко Партнърс“ България АД. Кампанията е насочена към насърчаване на разделното събиране на отпадъци от опаковки и подчертаване на важността от правилното им оползотворяване и цели да мотивира гражданите да приемат рециклирането като част от ежедневието си.

Според 9 от 10 граждани малките действия като рециклиране (или разделно събиране) имат значение. Но само 44% заявяват, че винаги събират отпадъците си разделно, 36% – понякога, а 20% – никога. Това показват резултатите от представително онлайн проучване сред 415 души от 20 до 55 години градско население, проведено по поръчка на организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки в България през август 2025 г.

Цветните контейнери за разделно събиране съществуват вече повече от 20 години в страната, но все още много хора нямат навика да събират разделно отпадъка си. Това е поводът през октомври и ноември 2025 година четирите организации по оползотворяване в страната да стартират обща национална информационна кампания, за да мотивират хората да събират разделно отпадъците от опаковки.

С инициативата си организациите ще отговорят на въпросите и притесненията на гражданите, ще ги информират как правилно да разделят отпадъците си спрямо различните системи за разделно събиране – с два или три контейнера, и ще покажат защо разделното събиране е едновременно и лесно, и полезно.

В сайта www.reciklirai.bg гражданите могат да проверят коя организация работи в тяхната община и да се запознаят с основните съвети за правилно сортиране на опаковките си.

Община Пловдив напомня, че разделното събиране на отпадъците е първата и най-важна стъпка към устойчивото управление на отпадъците в нашия град. Съвместната инициатива на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки има за цел да покаже, че всяка правилно изхвърлена опаковка има голямо значение за бъдещето на всички нас.

Повече за четирите организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки в България:

„Екопак“ България АД, „Екобулпак“ България АД, „Булекопак“ АД и „Еко Партнърс“ България АД обслужват население от над 6,2 милиона, почти 200 общини, като за последните 20 години – от 2004 година до 2024 година са рециклирани 3,6 милиона тона опаковки.