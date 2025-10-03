5 екипа на ОП „Чистота“ отводняват улици

5 аварийни екипа са на терен в момента и реагират на сигнали на граждани, съобщи директорът на ОП „Чистота“ инж. Десислава Георгиева. Служителите до 3 часа сутринта са обработили десетки сигнали за отводняване на улици по време на интензивния дъжд. Инж. Десислава Георгиева призова пловдивчани да съобщават за проблеми на горещия телефон на ОП „Чистота“ – 032/675 817.
2 екипа на ОП „Градини и паркове“ са били също на терен през нощта и са отстранявали паднали дървета и клони на бул. „Шести септември“ и в район „Тракия“. До момента има над 20 сигнала, които се обработват от 7 дежурни екипа на общинското предприятие. Няма пострадали хора. Голяма част от дърветата са здрави, но са съборени под напора на тежката листна маса, вследствие на поройния дъжд, коментира директорът на ОП „Градини и паркове“ Радина Андреева.
536 коментари
Chao c? nha, n?u anh em dang ki?m c?ng game khong b? ch?n d? gi?i tri Casino thi vao ngay con hang nay. N?p rut 1-1: Link khong b? ch?n. Chi?n th?ng nhe.
Chào anh em, người anh em nào cần chỗ nạp rút nhanh để gỡ gạc Casino đừng bỏ qua chỗ này. Nạp rút 1-1: Đăng nhập BJ88. Chiến thắng nhé.
Xin chào 500 anh em, bác nào muốn tìm nhà cái uy tín để chơi Game bài thì xem thử địa chỉ này. Đang có khuyến mãi: Tải Sunwin. Chúc anh em may mắn.
Chào cả nhà, nếu anh em đang kiếm nhà cái uy tín để cày cuốc Nổ Hũ thì vào ngay địa chỉ này. Không lo lừa đảo: Sunwin web. Chúc anh em may mắn.
Hi cac bac, bac nao mu?n tim nha cai uy tin d? g? g?c Tai X?u d?ng b? qua trang nay nhe. Khong lo l?a d?o: Game bai d?i thu?ng. Chuc cac bac r?c r?.
Hi các bác, người anh em nào cần chỗ nạp rút nhanh để gỡ gạc Đá Gà thì xem thử địa chỉ này. Đang có khuyến mãi: sun win. Chúc các bác rực rỡ.