Затруднено движение по пътя Храбрино-Дедово-Равнища

Започва почистване на растителност по пътя, който няма да бъде затварян, но движението ще бъде временно затруднено

От днес започват дейности по почистване на храсти и надвиснала растителност по пътя от село Храбрино към село Дедово и местността „Равнища“, съобщават от община „Родопи“.

Работата ще се извършва всеки делничен ден в часовия диапазон от 8:00 до 17:00 часа. По време на почистването пътят няма да бъде затворен, но движението ще бъде временно затруднено.

От общината призовават шофьорите да бъдат внимателни, да спазват въведените ограничения и пътните знаци, както и да предвидят повече време за пътуване.

„Извиняваме се за причинените неудобства и благодарим за проявеното разбиране“, посочват още от администрацията на община „Родопи“.