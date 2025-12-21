Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян заради нов дефект

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян още в неделя, а не в понеделник, каквато беше първоначалната заявка, съобщиха от ядрената централа.

Причината е, че при подготовката за планираното за понеделник (22 декември) спиране е установен допълнителен дефект. Неизправност е открита в още едно защитно устройство, пише vesti.bg. В петък от централата съобщиха, че спирането на шести блок се налага заради проблем именно в защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревателя на турбината.

Наличните резервни устройства са изпратени в две независими научни организации, за анализи и проверки преди да бъдат монтирани. От ядрената централа твърдят, че при случая няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда и няма опасност за служителите на централата или гражданите.

След края на планираните ремонтни дейности шести блок пак ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок продължава да работи по график.