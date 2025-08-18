Рано тази сутрин e избухнал пожар на сметището в пловдивското село Шишманци, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Сигналът е подаден в 05:30 ч.
Четири екипа огнеборци работят на място, а разпространението на огъня е ограничено на площ от около 700–800 кв. м. Паралелно с гасенето теренът се запръстява с булдозери.
Станция на сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив следи качеството на въздуха в околните населени места.
Снимка: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив
1 474 коментари
Hey there, Just now discovered an awesome resource to save on Rx. If you want to save money and want cheap antibiotics, this store is worth checking out. Fast shipping and secure. Visit here: click here. Thanks!
Hello everyone, I just came across an awesome resource for cheap meds. If you want to save money and need meds from Mexico, Pharm Mex is worth checking out. No prescription needed and very reliable. Visit here: https://pharm.mex.com/#. Thanks!
Greetings, I just discovered a useful online drugstore to buy generics. If you want to buy cheap antibiotics cheaply, this store is worth checking. You get wholesale rates worldwide. Check it out: this site. Hope it helps.
Hello everyone, I recently came across a great online source to buy medication. If you want to save money and need meds from Mexico, Pharm Mex is a game changer. Fast shipping plus very reliable. Link is here: Pharm Mex Store. Take care.