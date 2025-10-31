По-високи глоби и нови правила в Закона за защита на потребителите

Парламентът ще разгледа на първо четене изменения в Закона за защита на потребителите, с които се въвежда механизъм за предявяване на колективни искове.

Проектът предвижда Комисията за защита на потребителите да бъде определена като национално звено за контакт в европейската система за бързо предупреждение за опасни продукти. Сред основните промени са задължителни изисквания за изземване на опасни стоки и гарантиране на правна защита за потребителите.

В законопроекта се регламентират и санкции — до 1500 лв. за еднолични търговци и до 5000 лв. за юридически лица при липса на инструкции на български език, както и до 30 000 лв. при неизпълнение на задължителни предписания за безопасност.

В рамките на парламентарния контрол ще участват двама вицепремиери — Атанас Зафиров и Гроздан Караджов. Зафиров ще докладва за мерките срещу противообществените прояви на непълнолетни, а Караджов ще отговаря за продажбата на имоти на „Холдинг БДЖ“.

Общо десет министри ще бъдат изслушани, като най-много въпроси — 18 — са отправени към министъра на регионалното развитие Иван Иванов.