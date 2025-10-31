Отбелязваме Международния ден на Черно море

Международният ден на Черно море се отбелязва на 31 октомври.

На този ден през 1996 г. е подписан Стратегическият план за действие за възстановяване и опазване на Черно море, с който правителствата на България, Турция, Грузия, Румъния, Русия и Украйна приемат, че замърсяването на общото ни море създава рискове за всички. Планът е свързан с Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване (т. нар. Букурещка Конвенция) подписана през 1992 г. от шестте черноморски държави.

Международният ден на Черно море обръща общественото внимание към проблемите на басейна и начините за неговото опазване като една от най-уязвимите морски екосистеми в света. Необходимо е да бъдат съхранени неговата жизненост и ресурси от интензивните човешки дейности.