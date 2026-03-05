Отбелязваме Световен ден на енергийната ефективност

На 5 март се отбелязва Световният ден на енергийната ефективност – инициатива, която се чества от 2004 г. (по други данни – от 1998 г.) с цел да повиши обществената осведоменост за значението на разумното използване на енергийните ресурси.

Денят поставя акцент върху намаляването на вредните емисии и опазването на околната среда чрез прилагането на модерни технологии и устойчиви решения както в бита, така и в индустрията. Основната цел е насърчаване на устойчивото развитие и използването на по-малко енергия за извършването на същата работа – принцип, който стои в основата на енергийната ефективност.

От Министерство на околната среда и водите традиционно обръщат внимание, че енергоспестяващите мерки са ключов инструмент в борбата с климатичните промени и за намаляване на разходите на домакинствата и бизнеса.

Световният ден напомня, че енергийната ефективност е най-чистият и често най-евтиният начин за осигуряване на енергийните ни нужди – чрез по-добра изолация на сградите, използване на енергийно ефективни уреди, интелигентни системи за управление и инвестиции в иновации.