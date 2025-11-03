Пиян чужденец разби бариерата на пловдивска болница

На сигнал за грубо нарушение на обществения ред се отзовали в ранните часове на съботния ден полицаи от Второ РУ. Около 3.15 ч. дежурен автопатрул бил насочен към сграда на пловдивска болница на бул. „Пещерско шосе“, където младеж във видимо неадекватно състояние с удари увредил бариера. Извършителят – 18-годишен чужд гражданин, е отведен в районното управление, а направеният му тест с дрегер отчел наличие на алкохол над 2 промила. Срещу задържания е образувано бързо производство за хулиганска проява – по чл. 325, ал. 1 от НК.