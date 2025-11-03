ГрадътКриминалеНовини

Пиян чужденец разби бариерата на пловдивска болница

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:28ч, понеделник, 3 ноември, 2025
0 127 Преди по-малко от минута

На сигнал за грубо нарушение на обществения ред се отзовали в ранните часове на съботния ден полицаи от Второ РУ. Около 3.15 ч. дежурен автопатрул бил насочен към сграда на пловдивска болница на бул. „Пещерско шосе“, където младеж във видимо неадекватно състояние с удари увредил бариера. Извършителят – 18-годишен чужд гражданин, е отведен в районното управление, а направеният му тест с дрегер отчел наличие на алкохол над 2 промила. Срещу задържания е образувано бързо производство за хулиганска проява – по чл. 325, ал. 1 от НК.  

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:28ч, понеделник, 3 ноември, 2025
0 127 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина