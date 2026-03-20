България получи зелена светлина от ОИСР, но с условие за още реформи

България направи важна крачка към присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), след като специализираната работна група за борба с подкупването в международните търговски сделки оцени напредъка на страната като достатъчен.

Решението бе взето по време на пленарна среща в Париж, където бе отчетено, че страната е изпълнила в голяма степен основните изисквания, свързани с противодействието на корупцията и прилагането на международните стандарти.

Въпреки положителната оценка, пред България остават две ключови задачи, които ще бъдат под наблюдение. Едната е свързана с използването на специални разузнавателни средства в производства срещу юридически лица, а другата – с преразглеждане на ограничението за образуване на разследвания по анонимни сигнали.

Оценката на експертите обхваща цялостната готовност на страната да прилага Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването, включително законодателството, корпоративната отговорност и механизмите за защита на подателите на сигнали.

От организацията отчитат положително и предприетите у нас реформи – както в наказателното право, така и в мерките срещу финансови злоупотреби и фалшиво счетоводство.

Следващият етап по пътя към членство ще изисква България да довърши започнатите промени и да покаже устойчивост в прилагането им.

