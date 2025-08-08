Понижено доверие и песимистични очаквания

През юли 2025 г. общият показател на доверие на потребителите спада с 4.7 пункта спрямо април – от -16.4% на -21.1%. Негативната тенденция се наблюдава както в градовете, така и в селата. Потребителите дават по-лоши оценки за икономическата ситуация в страната през последната година и имат по-песимистични очаквания за следващите 12 месеца – спад от 10.6 пункта в прогнозите.

Засилени инфлационни очаквания

Оценките на потребителите за ценовото равнище остават високи – те смятат, че цените са се повишили значително през последните 12 месеца. Още по-важно, инфлационните очаквания за следващата година се засилват, като балансовият показател скача с 14.8 пункта. Това означава, че мнозинството от анкетираните предвиждат допълнително поскъпване.

Повече готовност за покупки на дълготрайни стоки

Въпреки песимистичните икономически нагласи, през юли се регистрира оптимизъм в намеренията за покупки на предмети за дълготрайна употреба – оценката за настоящия момент за такива разходи се подобрява с 6.1 пункта, а и плановете за следващите 12 месеца са по-амбициозни.

В Пловдив се строят предимно индивидуални къщи

Това показва, че част от потребителите все още са готови да харчат за по-големи покупки, въпреки несигурната икономическа среда.

Цялото изследване на НСИ за наблюдението на потребителите през юли 2025 година вижте ТУК.