Камион се удари в товарен влак на жп прелез до Пловдив

Днес около 14:50 ч. на телефон 112 е получен сигнал за пътен инцидент на железопътен прелез без бариери между селата Белозем и Маноле, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Пловдив.

По първоначална информация, 46-годишен водач на тежкотоварен автомобил „Форд“ не се е съобразил със светлинната сигнализация на прелеза и е предприел преминаване, при което се е ударил странично в преминаващ товарен влак.

На място незабавно са пристигнали екипи на РУ – Труд, пожарна и спешна помощ.

Шофьорът на камиона е получил медицинска помощ на място и е транспортиран в болница за допълнителни прегледи.

И двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни. Причините за инцидента се изясняват.

Снимката и илюстративна/архив Под тепето