Над 30 родопски села вече имат достъп до модерна кардиологична диагностика

Дарена апаратура от пловдивска компания ще подпомага грижата за пациенти в района на Смилян и горното поречие на Арда

Жителите на повече от 30 населени места в Родопите вече ще могат да разчитат на по-бърза и прецизна диагностика на сърдечно-съдови заболявания благодарение на нова ЕКГ апаратура, предоставена на лекарската практика в смолянското село Смилян.

Модерният електрокардиограф е дарен от пловдивската компания BTL Industries на д-р Снежана Бакърова – общопрактикуващ лекар, която обслужва пациенти от над 30 села по горното поречие на река Арда. Новата техника ще подпомага ежедневната работа на медицинския екип в район, където достъпът до специализирана медицинска помощ често е затруднен заради отдалечеността на населените места.

„Това не е само дарение на апарат, а възможност да осигуряваме по-добра грижа за пациентите. Новата апаратура е от критично значение и ще позволи по-бърза и по-прецизна диагностика в района“, коментира д-р Бакърова.

Дареното устройство е модел от последно поколение, който използва изкуствен интелект за подпомагане на лекарите при разчитането и анализа на електрокардиограми. Системата работи със специализиран софтуер, който улеснява провеждането на изследванията и интерпретацията на резултатите.

Според специалистите подобна технология може да бъде особено полезна в райони като Родопите, където населението е предимно застаряващо, а достъпът до кардиологична помощ често изисква пътуване до по-големи градове.

От BTL Industries посочват, че инициативата е част от усилията на компанията да подпомага достъпа до качествено здравеопазване в малките населени места.

Компанията е един от големите производители на медицинска апаратура в България и развива производствена база в Пловдив, като през последните години инвестира десетки милиони евро в разширяване на капацитета си.

Новата апаратура вече е в експлоатация и ще обслужва жители от десетки родопски населени места, за които навременната диагностика често е решаваща за успешното лечение на сърдечни заболявания.