Изложба “Метеопейзажи” на Дора Ненова в Пловдив

Галерия “Мария Луиза” представя изложбата на Дора Ненова “Метеопейзажи”. Откриването е в петък, 17 октомври 2025 г. в 18:00 ч.

Дора Ненова е родена в Пловдив на 26 септември. Финансист по образование, но от няколко години се занимава активно с живопис. Още в ученическите си години се е потопила в света на изобразителното изкуство, като посещава уроци по рисуване в ателиета на пловдивските художници – Янко Ненов, Емил Марков и Димитър Келбечев.

В родния Пловдив през пролетта на 2024 г. заедно с Янко Ненов представят първия им съвместен проект озаглавен „21 метафорични портрета“, като сцената е именно галерия „Мария Луиза“. Двамата правят и обща изложба през 2025 г. в Етнографски комплекс „Светилото“, община Казанлък.

Дора Ненова участва в сборни изложби, като „Формат 30/30“ на галерия „Астри“, Национална изложба „Лудогорие „- ХГ Разград и други. Нейни творби са притежание на частни колекции в страната и чужбина.

Живее и работи в София.