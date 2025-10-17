Временно ограничение на движението по повод протестни действия в село Труд в неделя

Очакват се временно ограничение на движението по пътя Пловдив – село Труд и тази неделя заради протест, съобщават от ОД на МВР.

Припомняме, че жителите на населеното място протестират заради проблемите с транспортната връзка с областния град. В началото на месеца те обявиха безсрочни протести, които ще се провеждат всяка неделя до намирането на адекватно решение с транспортната свързаност.

Полицейски екипи ще осигуряват безопасността на движението и ще пренасочват трафика по време на заявени протестни действия от 16 ч. на 19 октомври.

Очаква се гражданско шествие да премине в двете посоки от събирателен пункт край чешма „Гергана“ – Карловско шосе – кръгово кръстовище с разклон за с. Строево.

До приключването на протеста моторните превозни средства ще се пропускат по обходен маршрут от жп прелез в с. Труд към същото кръгово кръстовище.