Безплатни прегледи за невроонкологични заболявания в УМБАЛ „Свети Георги“

Клиниката по неврохирургия предоставя възможност за диагностика и оценка на състоянието при тумори на мозъка, гръбначния мозък и периферната нервна система

Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив организира безплатни профилактични прегледи в рамките на инициатива на болницата „Здраве за всички“. Кампанията е насочена към ранно откриване и лечение на тежки и социално значими заболявания, осигурявайки достъп до високоспециализирана медицинска помощ. Прегледите ще се провеждат в периода от 27 до 30 април 2026 г. и са посветени на диагностика и лечение на онкологични заболявания на нервната система.

Първичните тумори на централната нервна система (ЦНС) се развиват директно в мозъка или гръбначния мозък, докато вторичните тумори представляват метастази, които се разпространяват към мозъка или гръбначния мозък от други органи. Освен това е възможно появата на злокачествени лимфоми на ЦНС и тумори на периферната нервна система, които засягат нервите извън мозъка и гръбначния мозък. Симптомите могат да бъдат общи и локални. Най-често срещаните общи признаци са главоболие, гадене, повръщане, промени в съзнанието и гърчове, като е важно да се отбележи, че макар главоболието да е често при мозъчни тумори, по-голямата част от пациентите с главоболие нямат туморно образувание. Сред честите симптоми са още двойно виждане, нарушения в усещанията и движението, както и промени в характера, речта, слуха, зрението и паметта.

Клиниката по неврохирургия към УМБАЛ „Свети Георги“ обхваща всички неврохирургични направления, като в областта на невроонкологията се извършва лечение на тумори на мозъка, гръбначния мозък и гръбначния стълб, включително с използване на оперативен микроскоп и невронавигация. Сред извършваните интервенции са премахване на астроцитоми, менингеоми, хипофизарни и параселарни тумори, вентрикулни тумори, акустикус шваноми, тумори в орбитата, както и мозъчни и спинални метастази.

Едната от двете операционни зали е оборудвана с ново поколение ултразвуков аспиратор, позволяващ екстирпация на трудно достъпни лезии с минимална травма за околните мозъчни структури, и ултразвуков нож за по-бързи и щадящи интервенции в спиналната хирургия. Разполага и с апарат за интраоперативен ултразвуков контрол, който осигурява образно насочване към тумори и други мозъчни заболявания.

Прегледите са предназначени за пациенти, които се нуждаят от диагностика и оценка на състоянието си при онкологични заболявания на нервната система, извършвана от висококвалифицирани специалисти.

Прегледите ще се провеждат от 27 до 30 април между 9.00 ч. и 12.00 ч. в Клиниката по неврохирургия на База 1 на УМБАЛ „Свети Георги“, бул. „Пещерско шосе“ 66, ет. 12 Необходимо е предварително записване на телефони: 032 602 339 и 0882 270 732 в делнични дни от 9.00 ч. до 14.00 ч.