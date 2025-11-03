Застрояването на Филипово отново на дневен ред

Преработеният проект за гигантския жилищен комплекс влиза за ново гласуване, но общински съветници твърдят, че промени почти няма

В четвъртък Общинският съвет на Пловдив ще решава съдбата на спорния ПУП

На следващото заседание на Общинския съвет – този четвъртък – като точка 16 ще бъде разгледано предложението за одобряване на проект за изменение на Подробния устройствен план (ПУП–ПРЗ) за кв. 14 и части от кв. 1 и 15 по плана на „Филипово“. Вносител е зам.-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов.

Темата за бъдещото застрояване в района отново излиза на преден план, след като през февруари предложението бе оттеглено под обществен и политически натиск – след серия публикации на „Под тепето“ и реакции от граждани и общински съветници. Сега обаче проектът се връща в дневния ред на местния парламент – формално „преработен“, но по същество почти непроменен, твърди адв. Веселина Александрова от ПП–ДБ.

Според нея направените корекции са само козметични – намалена е максималната височина на сградите от 75 на 50 метра, но общата разгъната застроена площ остава същата. „Остава същият мащаб, но с по-ниски и по-масивни блокове, които ще уплътнят територията“, посочва Александрова.

Проектът обхваща десетки декари в район „Северен“ и предвижда урбанизация за над 5000 нови жители, сред които около 1800 деца до 7-годишна възраст. Въпреки това, в документите няма ясно разписани задължителни площи за детски ясли, градини и училища. По изчисления на съветници, за да бъдат поети бъдещите деца, ще са нужни поне девет нови детски градини.

Като аргумент за одобрението на проекта, администрацията изтъква възможността да се осигури терен за продължението на бул. „Северен“, но според Александрова това е „пиар ход“. „Не става дума за дарение, а за стандартна процедура по отчуждаване, която ще струва милиони на общината и няма ясен срок за изпълнение“, коментира тя.

Инвеститорът предвижда над 5000 паркоместа, но според критиците това ще доведе до още по-голям натиск върху транспортната мрежа в района, където вече има сериозни задръствания и липсва ефективен обществен транспорт. Като минус се посочва и липсатта на гаранции за здравна инфраструктура: няма предвидени медицински център или аптека.

„Групата на ПП–ДБ не може да подкрепи предложението в този му вид. То не предлага балансирано градоустройствено решение, а рискува да повтори старите грешки на презастрояването“, категорична е Александрова.

„Под тепето“ следи темата от началото на годината. Припомняме ви по-важното: