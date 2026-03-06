Между униформата и свободата: къде са младите?

Автор: Оля Стоянова

Участници:

Иван Иванов, на 25 години от София, занимава се с програмиране

16-годишният Момчил Иванов, ученик в София

Лъчезар Лозанов, журналист и дългогодишен редактор във вестник „Българска армия“

Индрек Петерсоо, ръководител на Малтийски орден в Естония и член на резервният състав на Естонските отбранителни сили (продукция на Radio KuKu, Естония)

Ерве Мориц, председател на European Movement France (продукция на Euradio, Франция)

На фона на войните, които се водят в момента, логично е да запитаме какво е бъдещето на армията и дали младите хора имат интерес към военната служба. А също и какво би накарало днес един млад човек да стане военнослужещ – дали това е усещането за дълг, доброто заплащане или възможността да придобие ценни умения, да получи добра професия и да има шансове за кариерно развитие.

Слушаме думите на младите, за да разберем каква е тяхната гледна точка – дали трябва да има задължителна военна служба и най-вече дали кариерата в армията изглежда привлекателна днес в техните очи.

16-годишният ученик Момчил Иванов: „Като цяло повечето хора, като чуят „армията“, очакват дисциплина, без свободно мислене. Мисля, че за повечето хора би изглеждало привлекателно място за работа. Най-много на тийнейджъри, които не знаят какво да направят, би им изглеждало като хубав изход или някак си как да се върнат обратно към живота. При мен, честно казано, положението е 50 на 50. Не искам да вляза в армията, по-скоро като казарма за малко време и да си тръгна.“

Лъчезар Лозанов, журналист и дългогодишен редактор във вестник „Българска армия“: „Според мен, да се възстанови наборната служба у нас е почти невъзможно, освен ако не настане някаква изключително тежка ситуация на живот и смърт за страната ни. Но би трябвало в училище, особено в по-горните класове, да има някакво обучение по военно дело, което в много случаи помага и в цивилни ситуации. При една катастрофа, да кажем, да помогнеш на ранени, да знаеш как хладнокръвно да действаш в екстремна обстановка. А във военно отношение – да знаеш кога, как да реагираш, така че да спасиш живота си и да намериш най-оптималното решение за това къде да се позиционираш.“

Снимката е илюстративна