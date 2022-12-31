АктуалноГрадътЖивотЗабавлениеНовини
Вальо Машината събра погледите на пловдивчани
Валентино- шоу. Валентайн-степ. Вальо Машината. Така се кръщава сам възрастният мъж, който при повод и без повод танцува върху парче балатум, по потник, пред Централни хали.
Направи го и днес, преди изпращането на 2022-ра и посрещането на новата 2023г. Вальо се развъртя на импровизирания си дансинг от музиката на старо кубе, пред погледите на стотиците минувачи по Малката главна. Много от тях потанцуваха заедно с него, заредени от огнения му ентусиазъм.
Той пари не иска- прави го за собствен кеф. Пък ако някой реши да му подхвърли монета или стотинка- приема, отвръщайки на жеста с диско завъртане.
„Да сме живи и здрави и да имаме настроение за танци и през новата година“, нареждаше зевзекът в ритъма на танца.
181 коментари
verified Indian drugstores: india pharmacy – doctor recommended Indian pharmacy
https://tryggapotekguiden.com/# Köp medicin utan recept Sverige
Tryggt apotek utan recept: Tryggt apotek utan recept – Tryggt apotek utan recept
Apotek pa nett sammenligning: Nettapotek med rask frakt – Rabatterte generiske medisiner
Kop medicin utan recept Sverige: Kop medicin utan recept Sverige – apoteket rabattkod
verified Mexican pharmacy promo codes: Mex Meds Review – discount meds from Mexico online
online apotheek nederland zonder recept [url=http://kortingapotheek.com/#]online apotheek nederland zonder recept[/url] online apotheek
Online apotheek vergelijken: Korting Apotheek – Online apotheek vergelijken
Kundevurderinger av nettapotek: Kundevurderinger av nettapotek – RabattApotek
https://tryggapotekguiden.xyz/# Kunder rankar bästa apotek online