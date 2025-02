Студентите на МУ: We are the world!

„We are the world, we are the studenst“ пяха студенти и техни преподаватели от Медицинския университет във Фестивала на езиците, организиран от Департамента за езиково и специализирано обучение. Вузът събра на едно място всички цветове на планетата и езиците на десетки националности от всички краища на света за Деня на майчиния език.

Международни студенти от близки и далечни до България страни се включиха в колоритното събитие, за да представят не само визията, но и звука на родините си. Те застанаха пред своите колеги и академични ръководители и говориха на майчините си езици с посланието: Ние сме светът и той е тук, в Пловдив.

Фестивалът бе открит от доц. Димитър Мирчев, директор на Департамента за езиково и специализирано обучение към Медицинския университет. Той отбеляза, че МУ тази година чества 80 години, а Департаментът, който той ръководи, прави четвърт век. „Той стои върху здрава основа и е с ясна визия за развитие. Той е символ на езиковото и културно многообразие“, подчерта доц. Мирчев. И допълни, че все по-необходимо в съвременния свят става изучаването на чужди езици, но майчиния няма да забрави никой от събралото се множество в залата на едно от новите крила на университета.

„Медицинският университет е вашият дом, макар и далеч от родния ви дом. Знам, че българският е много труден, но вие сте част от това общество сега. Излезте от комфортната си зона и намерете красотата на нашия език“, обърна се към международните студенти проф. Елена Фиркова, Еразъм координатор.

Един по един бъдещи медици от различни точки на планетата излизаха и представяха майчиния си език, чрез четенето на кратки фрагменти от знакови текстове на любимите си национални автори, но демонстрираха и познания и по български. Чуха се чешки, турски, нидерландски, хинди, непалски, японски, френски, фарски, арабски, гръцки, руски, зимбабвийски, пенджабски и други. Студентската музикална формация, в която влизат предимно чужди възпитаници на МУ, раздвижи всички в залата. Финалът бе Алесандро, който изкара песен на застрашения от изчезване неаполитански език, а после разпя всички с химна на многообразието „We are the world“.