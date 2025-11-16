Стартира редовната линия Пловдив – Братислава

Първият полет между Пловдив и Братислава като редовна самолетна линия на WizzAir бе специално отбелязан в съботния ден. На официалната церемония бе посрещнат самолетът, който пристигна от словашката столица на летище Крумово.

На събитието присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, изпълнителният директор на Летище Пловдив Красимир Пешев, заместник-областният управител Атанас Ташков, заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, както и кметове на общини – членове на Фонда за развитие на летището. Диригентът Едуард Папазов бе първият пътник, който слезе от борда на самолета от Братислава. Той бе приветстван от Костадин Димитров и двамата си направиха обща снимка за спомен.

„Работим за това Европа да е на час път от Пловдив. Заедно с директора на летището преговаряме за откриването на още две нови линии до Италия и Испания“, каза Костадин Димитров. Той е уверен, че въздушната линия до Братислава ще създаде нови перспективи в туризма, бизнеса и културния обмен и ще допринесе за развитието на Пловдив.

Кметът Костадин Димитров подчерта активната роля на ръководството на Община Пловдив за напредъка на аеропорта и благодари на членовете на Фонда за развитие на летището за вложените усилия. Директорът на Летище Пловдив Красимир Пешев съобщи, че с първия полет от Братислава са пристигнали 120 души, а 150 ще заминат с обратния полет за столицата на Словакия малко по-късно.