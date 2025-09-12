Особено тревожно е, че над 35% от инцидентите са причинени от непълнолетни водачи на електрически тротинетки, автомобили, мотоциклети и велосипеди

През юли и август тази година в Пловдивска област са регистрирани 17 тежки пътнотранспортни произшествия с участие на деца, отчете сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пловдив. Трагичната статистика показва един загинал и 62 пострадали на възраст под 18 години.

Според данните двама от непълнолетните са били пешеходци, попаднали в пътни инциденти. Най-голям е броят на децата, пострадали като пътници в автомобили – 12 случая. Особено тревожно е, че шест от инцидентите са причинени от непълнолетни водачи: трима са управлявали електрически тротинетки, а останалите – автомобил, мотоциклет и велосипед.

От полицията отчитат, че летните месеци традиционно носят повишен риск за подрастващите заради повече време навън, пътувания и по-свободен режим. Властите призовават родителите да напомнят на децата си за правилата за движение и да не им позволяват да управляват моторни превозни средства без необходимата правоспособност.

„Безопасността на пътя зависи от всички – и от шофьорите, и от пешеходците. Вниманието към децата трябва да е двойно по всяко време, не само през ваканцията“, подчертават от „Пътна полиция“.

В тази връзка дните между 15 и 21 септември се обявяват за Седмица на детската пътна безопасност, през която са предвидени специализирани полицейски операции, както и различни събития.

Очаквайте подробности.