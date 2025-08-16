„Бих се подготвил protection racket-а на Тръмп срещу Европа с “руската карта” да продължи дълго. Мисля, че не само Путин, но и Тръмп не иска траен, стабилен мир в Украйна. Заплахата с военната сила на Русия е жизненоважна за търговската политика на САЩ към ЕС.“. Така коментира преговорната среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска евродепутатът Радан Канев.
Коментарът му е публикуван в личния му фейсбук профил. Според Кънев е време Европа да стане самостоятелен и единен геополитически играч, но това няма да се случи, докато Старият континент няма истинска обща външна политика и обща отбрана.
Ето целият коментар на Радан Кънев без редакторски намеси:
„През последните дни се утвърди твърдението, че срещата в Анкоридж е някакво историческо унижение за Европа. Защото се решават европейски въпроси без лидерите на ЕС. Дори четох, че било “за първи път от 1453г.”
Истината е, че съдбата на Европа е решавана по брутален начин в Техеран, Ялта и Потсдам. Без участието на Европа. Уинстън Чърчил участва в тези конференции като лидер на (все още) най-голямата имперска сила в света, чиито проблеми и интереси имат малко общо с континентална Европа. А доколкото имат, става дума за “сфери на влияние” на прочутата “салфетка”.
В Рейкявик и особено Малта, вече в рамките на моите живи спомени, които все пак датират малко след 1453г., Европа беше основна тема. Но не беше на масата – бяха само лидерите на САЩ и СССР. Отсъстваха колоси от днешна гледна точка като Митеран, Кол, Тачър.
В периода на Студената война, Западна Европа е в геополитическо отношение набор от client states на САЩ. С една – Франция – малко по-кокетно отиграваща зависимостите си. След 90-те, Източна Европа влезе в играта в тотално зависима позиция.
Тъжната истина е, че континентална Европа губи мястото си на масата още когато попада изцяло под доминацията на Хитлер. Губят го и тези, които я приемат, и тези, които героично воюват. И още не си го е върнала.
ЕС никога не е бил сериозен геополитически субект и все още не е. Няма и да бъде, докато няма истинска обща външна политика (което значи, наред с други неща, отпадане на решенията с консенсус). И докато няма истинска обща отбрана, финансирана от истински общ бюджет. Тези, които жалят (жалим, и аз също) за геополитическата слабост на ЕС, трябва упорито да се борим за отпадане на консенсуса във външнополитическите решения и за реален общ бюджет за европейска отбрана.
И все пак, срещите в Ялта и Малта (те са най-известни) произведоха епохални за Европа (а в Ялта – трагични за половината континент) резултати. Без европейско участие. Срещата в Анкоридж произведе нула, плюс крайно необичайното за Тръмп изявление, че ще разговаря “с НАТО”.
Всъщност Анкоридж показа, че за разлика от 1943/45 и 1987/90г., решения за Европа без Европа вече са трудна, а може би и невъзможна задача. И това е добре, колкото и отблъскваща да беше цялата хореография.
Показа още две неща:
– САЩ продължават да са едноличен световен лидер. По-слаб от преди, но по-силен от всички други, може би заедно. Няма данни обаче да са лидер на “Свободния свят”, както бяха при Рейгън и Буш.
– Русия все по-ясно се очертава като регионална военна суперсила, която е доволна и поласкана от шанса да се срещне с големия шеф без очакване на някакви резултати – просто за легитимация.
Какво следва не знаем, защото най-вероятно Тръмп и екипът му нямат никаква идея. Аз бих се подготвил protection racket-а на Тръмп срещу Европа с “руската карта” да продължи дълго. Мисля, че не само Путин, но и Тръмп не иска траен, стабилен мир в Украйна. Заплахата с военната сила на Русия е жизненоважна за търговската политика на САЩ към ЕС.
И така ще бъде, докато Европа не стане самостоятелен и единен геополитически играч. За първи път от доста преди 1453г. …“
Браво на Радан – не мога да разбера хора, които живеят в Европа, а сеп държат така все едно са граждани на Русия, САЩ, Турция или Китай.
Тръмп иска природните богатства на Украйна, което би било една голяма красива сделка, big beautiful deal. Путин иска да е Екатерина Велика на 21 век.