Пловдив отново събра усмивки, светлина и признателност в Деня на народните будители. Учители, ученици и граждани изпълниха Главната улица с български знамена, цветя и песни. Сред звуците на военния духов оркестър и детски гласове градът отдаде почит на онези, които с делото и словото си пробуждат духа на България. Шествието премина под слънчевото небе на есенен Пловдив, а на стълбите на „Каменица“ хорът на Пловдивските момчета „Стефка Благоева“ добави своя красив музикален поздрав. Празник на духа, знанието и обичта към родното – вижте как изглежда Пловдив, празнувайки будителите във фоторепортажа на Stanimir Petkov Photosmile.