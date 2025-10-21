Пловдивският съд разглежда жалбата на убиеца на Ангел Здравков

Никола Райчев, осъден на доживотен затвор без право на замяна за убийството на Ангел Здравков в Пазарджик, обжалва присъдата си пред Апелативния съд в Пловдив. През април Окръжният съд в Пазарджик му наложи най-тежкото наказание и постанови да плати общо 900 000 лева обезщетение на близките на жертвата. Решението беше подписано с особено мнение от един от съдиите, а преди процеса роднини и приятели на убитото момче протестираха с искане за справедливост.

В съдебната зала адвокатът на Райчев, Емануил Профиров, поиска присъдата да бъде отменена и делото върнато за ново разглеждане. Той аргументира, че наказанието е прекалено тежко, като посочи, че извършителят е бил едва на 18 години по време на престъплението.

От своя страна прокурор Румен Попов и адвокатите на семейството на Здравков настояха Апелативният съд да потвърди присъдата. Те подчертаха, че убийството е било предумишлено и извършено с особена жестокост – след първото намушкване Райчев е догонвал жертвата и му е нанесъл смъртоносен втори удар.

Самият осъден заяви в съда, че съжалява за стореното и поиска по-лека присъда. Апелативният съд ще се произнесе по жалбата в двумесечен срок.

Случаят предизвика силна обществена реакция в Пазарджик, изразена чрез протести и кампании в памет на убития младеж. А днес пред съда в Пловдив имаше протест преди делото.

