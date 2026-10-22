Нова фактура на EVN показва кога и колко ток сме потребявали

Новата визия на фактурите за електроенергия за битовите клиенти включва и индивидуална графика на личното им потребление за последните 13 месеца, която цели да могат по-лесно да проследяват, сравняват и планират своите енергийни разходи

Всеки битов клиент на ЕVN Електроснабдяване вече има бърз, постоянен и лесен достъп до своята месечна фактура за консумирана електроенергия. Това е възможно чрез посещение и регистрация на пълен потребителски профил в клиентския портал EVN Онлайн плюс на www.evn.bg.

Фактурата е с нов дизайн, който представя по ясен, подробен и лесен за разбиране начин информацията за използваната електроенергия. Подобрената визия на фактурата включва и индивидуална графика на потреблението за последните 13 месеца, която цели клиентите да могат по-лесно да проследяват и сравняват своите енергийни разходи. Във фактурата е интегрирана и възможност за бързо, директно и сигурно онлайн плащане към компанията. Новата визия е разработена на база обратна връзка от клиенти и следва добрите европейски практики по отношение на дизайн, функционалност и представяне на информацията.

Новата фактура съдържа информация за:

консумираната електроенергия в киловатчаса (kWh) за отчетния период по тарифи и общо потребление;

цените и дължимите суми за електрическа енергия и мрежови услуги, като е предоставена детайлна информация за отделните компоненти и съответните цени, определени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР);

графика на потреблението за последните 13 месеца, която позволява на клиентите да сравняват текущото си потребление със същия период от предходната година. Това помага за по-добро планиране и прогнозиране на разходите за електроенергия за сходни месеци, особено полезно през зимния период.

бутон с директен линк за онлайн плащане. При плащане чрез EVN Онлайн плюс не се начисляват допълнителни такси към EVN България, а информацията за извършеното плащане се отразява незабавно в системата на дружеството.

Всички фактури в EVN Онлайн плюс се генерират в PDF формат. За да използват пълния набор от функционалности на платформата, клиентите трябва да създадат пълен профил, като въведат клиентски номер, номер на измервателна точка и необходимата персонална информация. Фактурите за отделните клиенти се зареждат поетапно в портала.

На www.evn.bg са налични образец на фактура за консумирана ел. енергия и мрежа, както и образец на фискален бон за консумирана ел. енергия и мрежа.

Предоставянето на фактурите в EVN Онлайн плюс е поредна стъпка в развитието на дигиталните услуги на компанията. Чрез портала клиентите могат да заявяват услуги бързо и удобно от компютър, таблет или мобилен телефон без необходимост от посещение в EVN Офис.

Освен достъп до фактури и история на потреблението, EVN Онлайн плюс предлага и следните услуги: