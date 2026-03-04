„Васил Левски“ поведе новата серия Smartron на БДЖ

Локомотивът „Васил Левски“ е най-новото попълнение в парка на БДЖ – Пътнически превози и 25-ият електрически локомотив от серията Siemens Smartron, доставен за националния железопътен превозвач. С него официално приключва втората партида от общо 10 модерни машини, посветени на български възрожденци и просветители.

Новият локомотив влиза в експлоатация на 4 март 2026 г. на железопътната гара в Карлово – родния град на Апостола Васил Левски, в присъствието на изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ“ Мартин Ангелов и кметът на Карлово Емил Кабаиванов. Събитието е част от отбелязването на 148-ата годишнина от Освобождението на България, съобщаваа БДЖ.

Завършек на символична серия

„Васил Левски“ (№ 80 055) е последната доставена машина от новата серия с номера от 20 до 25. Докато първите 15 локомотива Smartron носят имената на български владетели, втората десетка е посветена на изявени личности от Възраждането и просветното дело.

Сред вече движещите се локомотиви от тази партида са:

„Георги Икономов“ – кръстен на пионера на железниците в България

„Захари Стоянов“ – летописецът на българските въстания

„Борис Колчев“ – инженер, проектирал ключови железопътни трасета

„Паисий Хилендарски“ – авторът на „История славянобългарска“

„Братя Миладинови“ – в чест на просветителите Димитър и Константин Миладинови

Модерни технологии и QR кодове

Локомотивите Smartron са предназначени изцяло за пътнически превози в България и се отличават с висока енергийна ефективност, надеждност и по-ниски експлоатационни разходи. Новите 10 машини са част от мащабната програма на БДЖ за модернизация и подмяна на остарелия подвижен състав.

Интересен акцент е, че до табелата с името на всеки локомотив има поставен QR код. При сканиране той отвежда към подробна биография на съответната историческа личност.

По ключовите направления в страната

Пътниците ще могат най-често да срещат новите Smartron локомотиви по дългите направления София – Бургас, София – Варна и София – Видин, където те ще обслужват част от най-натоварените линии в страната.

С пристигането на „Васил Левски“ завършва важен етап от обновяването на локомотивния парк на БДЖ и се поставя символичен финал на серията, посветена на българските възрожденци.

